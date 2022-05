Patrice BASSIEN-CAPSA

Je possède une expérience professionnelle confirmée de plus de 20 ans dans le domaine des achats alliant plusieurs compétences : Achat Technique et de Prestations; Services généraux et du Marché Public.



Mon expérience professionnelle étant riche et dense et étant parvenu au bout des intérêts du métier de mon poste actuel, j’ai envie de me fixer de nouveaux challenges et de découvrir de nouveaux horizons en restant dans le domaine des achats ;



D'un naturel rigoureux, dotée d'un fort esprit de synthèse et dynamique, d’une capacité à communiquer et à motiver des partenaires sur des projets, je souhaite vivement concrétiser ce projet professionnel.



Mes compétences :

Microsoft Office 2010

Microsoft SharePoint

Achats responsables

Suivi des marchés

Négociation achats

ERP

Marchés publics

Achats projet

Achats techniques

Audit interne