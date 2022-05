Patrice BASSIEN-CAPSA

A l’issu de 15 ans d’expérience dans le métier d’Acheteur Industriels, j’ai opté pour le statut d’auto-entrepreneur dans la prestation de services (achat, commercial et administratif).

Je propose également des cours d’informatique pour débutants.

Aujourd’hui, je propose d'intervenir sur la gestion commerciale en générale et la gestion administrative en particulier auprès des Artisans et des PME.







Mes compétences :

Informatique

Organisation du travail

Négociation commerciale

Encadrement d'équipe

Achats

Relation client

Internet