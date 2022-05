Patrice BEAUGNON

Pendant 26 ans en tant que chef d’entreprise, ce qui m’as permis d’acquérir de bonnes expériences dans le monde du bâtiment second œuvre pour des chantiers dans le neuf et la rénovation, avec la gestion d'une quinzaine de personnes, de la planification de chantier, d'approvisionnement et de stockage de matériaux et de matériel.

Depuis 2007 formateur technique expert au sein de l’entreprise PLACOPLATRE / ISOVER dans le groupe SAINT-GOBAIN pour pouvoir transmettre et aider les entreprises, les distributeurs et aussi les collaborateurs, non seulement sur les produits et les systèmes, mais aussi aux nouvelles réglementations quelles soient incendies ou thermiques ou acoustique ou à la qualité de l'air.

Créer par rapport au besoin des clients des programmes de formation sur mesure avec tous les outils de facilitateur de formation tel que KLAXOON, QUIZZ BOX.

De plus gérer les centre partenaires sur les approvisionnement, les stockages et leur relationnelles



Rigoureux, organiser, un sens de la relation clientèle et une très grande technicité.



Mes compétences :

Autocad

Microsoft Office KLAXOON QUIZZ BOX

Fire Protection

New Product Development

MON EXPERIENCE

Microsoft PowerPoint