Patrice BEAUPERE

Fort d’une solide expérience de près d’une dizaine d’années dans le secteur financier, j’ai acquis de solides compétences dans le domaine de la gestion, la communication, le marketing et le commercial.



Aujourd’hui j'ai créé une société de services spécialisée dans le développement clientèle et particulièrement dans le tourisme.



Nos consultants travaillent dans le milieu exigent du tourisme de luxe et d'affaires. A notre actif une vingtaine d'interventions dans des 'boutique hôtel' 3 à 5 étoiles, un peu partout dans le monde : Londres, USA, Italie, France, St Barth, Bahamas...





Motivé, je m'efforce de développer mon entreprise et m'implique fortement dans mes activités professionnelles pour réaliser des objectifs ambitieux et relever de nouveaux défis.



Mes compétences :

Commercial

Développement commercial

Formation

Formation vente

Hotel

Hôtellerie

Loisirs

Prise de rendez vous

Tourisme

Vente