A Sopra depuis 1997, l'essentiel de mes missions porte sur le développement / la restructuration et transformation des centres de services et de nos programmes, l'offshorisation et le développement de la proximité client.



Mes compétences :

Commerce

Communication

Gestion de projet

International

Mobilité

Motivation

Organisation

Ressource humaine

Management

Conseil

Ressources humaines

Vente

Marketing