Patrice BELHADEF

Exercer le métier de Conseiller Patrimonial c'est être engagé à vos côtés.



Ancien compétiteur et entraîneur, j'ai longtemps aidé des sportifs à se dépasser.

En tant que coach sportif, j'ai également accompagné des personnes à prendre soin de leur corps et de leur santé.

De ces métiers, j'ai gardé l'engagement du coach et le respect de l'individu.



Tout comme un entraîneur prend en compte les qualités physiques des athlètes qu'il coache, je m'attache à comprendre qui sont vraiment mes "nouveaux athlètes" afin de déterminer quelle solution répondra au mieux à leur situation et à leurs objectifs.



Quel que soit le championnat dans lequel on souhaite s'engager:

Préparer sa Fin de Carrière,

Muscler son Epargne,

Renforcer et Protéger sa Famille,

Affiner sa Fiscalité,

il est nécessaire, afin de s'entraîner dans les meilleures conditions, d'être accompagné pour savoir comment réaliser sa performance.

Mon rôle est d'aider, de conseiller ceux qui souhaitent s'engager sur cette route, parfois si paralysante, du marathon patrimonial.



Tel un athlète olympique, vous serez orienté, stimulé, choyé, et guidé vers l'atteinte de vos objectifs.



Et maintenant pour passer à l'action, envoyez à l'adresse patricebelhadef@gmail.com votre numéro de téléphone et le moment auquel vous souhaitez être contacté.



Go!





Mes compétences :

Préparer sa retraite

Dynamiser son épargne

Optimiser sa fiscalité

Sécuriser sa famille

Se constituer un patrimoine

Financer un achat immobilier

Valoriser son patrimoine