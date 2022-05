Patrice BERGER

Après plusieurs années enrichissantes passées en tant que qualiticien dans l'industrie de pointe, je me suis réorienté vers un domaine touchant d'encore plus près ma sensibilité naturelle. Je me suis donc lancé dans une nouvelle carrière de dessinateur en bâtiment et architecture. Je serais ravi de vous aider à réussir dans vos projets au sein d'un cabinet d'architecture ou dans un bureau d'études, mais je suis naturellement en mesure d'étudier toute proposition d'emploi.

Mon portfolio : http://www.patrice211.portfoliobox.net



Mes compétences :

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Microsoft Access

Lotus 1-2-3

ISO 900X Standard

IBM AS400 Hardware

Autodesk Revit

Autocad

Artlantis

ArchiCAD

Adobe Indesign

CAO

DAO

BIM