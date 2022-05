Patrice BERRA

Ma formation d'ingénieur Arts et Métiers m’a permis de construire onze années d'expérience professionnelle à l'international dans le secteur de l'ingénierie appliquée à automobile.



Mon parcours en trois étapes :

ingénieur de mise au point moteur en France, chef de projet en France et aux Etats-Unis, puis retour en France en gestion de projet.



Les dominantes de mon parcours sont la gestion de projet de systèmes intégrés complexes, l'encadrement d'equipes pluridisciplinaires et internationales dans l'objectif permanent de la satisfaction client.



Certifié PMP.



Mes compétences :

Gestion de projet

Automobile

Electronique

Mécanique