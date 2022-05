Patrice BERTHON

Chefs des Ventes chez Black & Decker de 1978 à 1999. Différentes divisions : Black & Decker Pro , Molly, et Grand Public pour les divisions, Bricolage, PEM (petit électro ménager) et Jardinage.



1999 : Directeur Commercial France pour SOGAL.

Création d'une division GSB pour le Groupe SOGAL. Recrutement et référencement.

En 10 ans le chiffre d'affaire a atteint 27 millions d'€ par an .

Devenu leader de la façades sur mesure en GSB.