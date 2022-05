Patrice BERTIN

Fort d'une expérience acquise au sein d'un grand groupe, j'ai décidé de me lancer un nouveau challenge et de créer la société ACENSI NORD avec le soutient du groupe ACENSI.



Créé en 2003, le groupe ACENSI compte près de 600 collaborateurs et réalise 49M€ de chiffre d’affaires.

La transformation digitale qui s’opère aujourd’hui dans de très nombreux secteurs de l’économie est le quotidien d’ACENSI depuis plus de 13 ans. Nous accompagnons nos clients, depuis la création de leur business model jusqu’à l’évolution de leur parc applicatif afin d’intégrer les nouveaux enjeux économiques.

Classée depuis 2013 parmi les 100 plus belles entreprises indépendantes de France, ACENSI est une championne de la croissance (20% de croissance organique en moyenne depuis 2009) et intervient activement sur les projets stratégiques de ses clients en France, en Belgique et au Canada.



