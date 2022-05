Je m’appelle Patrice Bertin, 29 ans, créatif et passionné du web j’ai décidé de créer ma structure freelance, il y a maintenant 6 ans. Ce projet me permet d’appliquer mes connaissances, acquises durant mes formations, et ainsi élargir mon expériences grâce vos projets. J’apprécie la polyvalence du métier de graphiste, étant moi-même quelqu’un de curieux et intéressée. Mon expérience professionnelle et personnelle m’a déjà permis de travailler sur de nombreux domaines d’activités (hôtellerie, restauration, architecture, association, médecine, culture, avocats…).



Mes compétences :

MAO

Responsive design

Photoshop

HTML

CSS

Accessibilité du Web W3C

Illustrator