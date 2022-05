Patrice BILVIN

Bonjour ,

Je suis quelqu’un de passionné et actuellement j'ai l'occasion de travailler dans un domaine varié et complet.Aux bases réseaux que j'ai pu acquérir au cours de mon cursus , je peux apporter une expertise réseau qui grandit au sein d'INTERDATA.

Je suis certifié CCNA CISCO et ACMP ARUBA , ce qui permet d'avoir une logique de dépannage réseau.



Mes compétences :

Supervision SNMP / WMI

Configuration Juniper WIFI

Modification réseaux (VLAN / QinQ )

Rédaction de documents d'exploitation

Routage IP ( Statique , OSPF, RIP)

Cisco Certified Network Associate

Configuration de portail captif Netinary

IPSwitch What's up gold

Certification ARUBA ACMP WIFI

ARUBA Airwave

Configuration WIFI ARUBA IAP et Campus AP

EPP SentinelOne

NAC Aruba Clearpass

Pulse Secure VPN SSL