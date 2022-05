Patrice BLED

Après des études dans le génie civil j'ai un cursus dans le social (éducateur spécialisé, chef de service,directeur) service public (24 ans) et dans le privé (10 ans).

je suis autonome et j'occupe jusqu'au 28 octobre un poste à responsabilités multiples.

je souhaite effectuer des missions de remplacement de direction dans le secteur social (service milieu ouvert, handicap ,personnes âgées services à domicile)

je suis sérieux,travailleur aimant le contact, travaillant dans une relation de confiance ,sachant déléguer , cherchant a fixer des objectifs et désire collaborer étroitement avec des collaborateurs.

Mes expériences multiples seront utiles dans la gestion d'un établissement ou service.



Mes compétences :

Gestion Financière

GPEC

Management

Management RH