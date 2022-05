Patrice BLONDEL

Difficile de résumé 12 ans de Chef de projet MOA en quelques lignes, surtout quand on est passé par plusieurs sociétés de tailles et secteurs différents, et qu'on a fini par créer sa propre structure.



Un parcours dont je suis assez fier car il m'a permis de développer de solides compétences dans tous les domaines de l'internet, particulièrement en gestion de projets transactionnels complexes et en conception d'interfaces utilisateurs.



Passionné par les nouveaux usages, et notamment tout ce qui touche au mobile et à l'expérience utilisateurs, j'aime mettre en agitation mes neurones, mon dynamisme et mes capacités humaines de coordination et d'empathie au service de problématiques novatrices.



Mon CV détaillé est disponible sur demande par email.



Si mon profil vous intéresses, n'hésitez pas à me contacter.





Mes compétences : Maîtrise d'ouvrage, conception et gestion de projets Internet/Mobile,

Mission recherché : Chef de projet fonctionnel, responsable/coordinateur projets web ou mobile.

Disponibilité : laissez-moi juste deux/trois semaines pour m'organiser !

Mobilité géographique : Paris et proche RP

Prétention salariale : CDI 55-60k€.



Mes compétences :

eCommerce

Management

Gestion de projet

Entreprenariat

chef de projet

internet

e-commerce

Chef de projet fonctionnel

ergonomie

Freelance

SEO

Marketing

Communication