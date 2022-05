Patrice BLOT, spécialiste de la photographie aérienne avec plus de 30.000 photos aériennes en ligne.surArray

Découvrez les photos aériennes de Patrice BLOT, spécialiste du reportage aérien et vues aériennes.

Notre savoir faire en photographie aérienne s’étend sur plus de la moitié de la France.

Nous effectuons des reportages aériens techniques ou touristiques pour les entreprises, collectivités, éditeurs du tourisme.

A travers une des photothèques aériennes les plus riches de France nous cédons les droits sur nos photos aériennes pour l’édition de livres, cartes postales et brochures immobilières ou touristiques



