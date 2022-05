Laëtitia ZAVATTONI

Passionnée par la physique et la gestion de projet, j'ai pour objectif d'acquérir de nombreuses et diverses connaissances scientifiques qui me permettront par la suite de construire, porter et mener à bien un/des projet/s industriel/s.



Motivée, responsable et organisée, je suis capable de mener à bien un projet individuellement ou au sein d’une équipe. Mes compétences de communication sont excellentes et mon esprit d’entreprise continue de se développer.



Compétences



Langues : Espagnol et Anglais courant (805 au TOEIC).

Informatique : Outils MS Office, Solidworks, AutoCAD, FEMM, COMSOL, LabVIEW, Maxima, Langages C/CVI/CSS/XHTML.



Mes compétences :

Biotechnologies

Electricité

Electronique

Gestion de projets

Microfluidique

microsystèmes