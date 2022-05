Patrice BODIN

Responsable maintenance



Mes compétences :

Amélioration continue

mise en place et réalisation de TPM1 et TPM 2

Electrotechnique

SAP

gestion planning préventif

rempli et analyse la gmao

Mécanique

hydraulique

habilitation électrique à jour

gestion planning vacances

cases chariots et nacelles

animateur chantier 5S

robot peinture paint XS

formateur stagiaire

commande numérique Siemens et fanuc

Automatismes industriels Siemens S5, S7, TIA

robot staubli et fanuc