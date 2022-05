Patrice BOIVIN

53 ans, sportif invétéré par culture, je suis cartésien, organisé et méticuleux.

Dans tous les domaines, j'apporte le même attachement aux valeurs requises par le sport en compétition : respect, humilité, honnêteté et pugnacité.



Après 33 ans de tennis compétition (15 ans en 2°serie), je me tourne à présent vers le trail, plus adapté à mon emploi du temps, et surtout qui m'apporte un contact étroit avec la nature et une forme de paix intérieure.



Je suis co dirigeant (avec mon frère Marc) d'une société d'informatique de gestion que nous avons créé en 1986 qui est agréée "Centre de compétences SAGE"



L’équipe de 14 personnes est constituée en grande majorité de sportifs et montagnards attachés aux mêmes valeurs. La politique d'intéressement et de responsabilité que nous entretenons nous garantit la fidélité des collaborateurs et un plaisir particulier dans le travail en équipe.



Nos clients sont les PME de 10 à plus de 1000 personnes qui souhaitent acquérir ou optimiser leur système de gestion.



Mes compétences :

Manager

Comptabilité / Finance

Agréé Microsoft Windows Serveur

Certifiė Consultant Sage PME