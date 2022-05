Patrice Bosc est titulaire d'un Diplôme d'Etudes Supérieures Spécialisées de Psychologie Clinique et Pathologique.Actuellement directeur du CRE, CMPP du Languedoc, il a une pratique auprès de différentes associations : Maison d'Enfants accueillant des mineurs isolés, IME, Centres de post-cure dans la mouvance de l'Hôpital Marmottan et du Professeur Olievenstein.

Il a animé des supervisions dans le médico-social, et participé par des articles à des revues de ce champ.