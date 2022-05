Patrice BOUCRY

Je suis un homme volontaire, entier et qui est passionné par son métier.

Les expériences acquises dans le domaine de la sécurité m’ont permis de développer un réel esprit d’équipe ainsi qu’un sens aigu des responsabilités et de la communication.

Méthodique et rigoureux, j’ai appris à faire face aux situations délicates et d’urgence et ma capacité d’adaptation me permet d’intégrer très facilement une équipe, et donc de pouvoir faire profiter au plus vite de mon expérience.