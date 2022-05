Patrice BOUILLAGUET

Diplômé de Toulouse Business School et titulaire d'un master recherche de l'IAE de Toulouse, je suis actuellement consultant en marketing au sein de ma propre structure.



Mon activité se scinde en 4 types de missions: 1. accompagnement auprès de créateurs d'entreprise 2. conseil en économie sociale et solidaire

3. études de marché

4. formation en écoles de commerce



Mes axes de recherche et mon avantage concurrentiel:

1. démarche holistique, marketing 360

2. innovation en process, management et CRM

3. comportement du consommateur



Mes compétences :

CAS

Création

Création d'entreprise

Études de marché

Formation

Innovation

Management

Marketing

Marketing management

Plan Marketing

Stratégie