Patrice BOUTET

Homme de 41 ans Marié avec 2 enfants 12 et 3 ans habitant en Indre et Loire.

Je suis rentré à citroen Tours en mars 2000 pour être magasignier. Depuis 3 ans je suis vipra, vendeur pieces de rechange.

Permis cariste cat 3, permis b.

Je suis pompier volontaire depuis 1994. Je souhaite évoluer, acquerir de nouvelles connaissances et pourquoi pas changer d'orientation afin de redonner une dynamisme à ma carrière.



Mes compétences :

Pompier volontaire depuis 1994

le goût du contact, le sens de l'organisation, con

permis cariste caces3