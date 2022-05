Patrice BOYER

Expert comptable et commissaire aux comptes, j'ai créé le cabinet AUTEXY. Je suis spécialisé en audit (commissariat aux comptes, commissariat à la fusion, commissariat aux apports audit contractuel). J'accompagne les créateurs d'entreprise et les dirigeants des TPE- PME comme expert comptable. Je pratique également la consolidation pour plusieurs de mes clients.



Mes compétences :

Audit financier

Expert comptable

Consolidation

Audit

Business plan

Création

Commissaire aux comptes

Gestion

Comptable et budgétaire