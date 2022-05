Sebastien GUILBERT

Chère Madame, Cher Monsieur,



Respect, intégrité, sérieux et goût du travail en équipe sont des valeurs importantes dans le monde de l'entreprise et c'est avec ces mêmes valeurs que je souhaiterais m'intégrer.



Avec plus de 15 ans d'expériences dans la comptabilité d'engagement et la comptabilité de caisse (d'une part en société et d'autre part en cabinet d'avocats).

Mes responsables et mes collègues apprécient, ma stabilité, ma proactivité, ma rigueur, mon sérieux et ma discrétion.



Mon mode de fonctionnement est de me mettre au service d'une équipe, d'un responsable, d'un employeur ou d'une entreprise.



Conscient de l'évolution technologique, je reste ouvert aux différents logiciels (et progiciel) de gestion, de comptabilité ainsi qu'à de nouvelles méthode de travail.



A toutes fins utiles, je joins mon CV et je reste disponible pour un entretien.



Je vous prie, d'agréer, Chère Madame, Cher Monsieur, l'assurance de ma sincère considération.



Sébastien GUILBERT





Pour plus d'informations vous pouvez me joindre au 06.18.58.47.63.



Mes compétences :

LAMY OPTIMIUM

SAGE LIGNE 100

SUN SYSTEM

CICERON

Facturation

COMPTABILITE FOURNISSEUR

Comptabilité générale

Sage Accounting Software

SUN Hardware

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Lotus 1-2-3