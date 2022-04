Escalere NICOLAS

Doté d'une expérience de plus de 15 ans dans le domaine du transport et la gestion. je souhaite vivement apporter mon professionnalisme et ma rigueur à une société déterminée.



J'ai été amené à gérer la gestion de la facturation clients et sous-traitants, contrôler les coûts d'exploitations pour ensuite évoluer dans le contrôle de gestion, suivi des résultats de la région Méditerranée, estimation budgétaire, forecast.





Mes compétences :

Adaptabilité

Rigueur

Organisation