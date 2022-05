Sebastien GUILBERT

Suite au transfert des informaticiens du groupe Cofidis Participation au sein des effectifs EuroInformation, j occupe le poste d ingénieur Systemes et Réseaux depuis janvier 2014.



Issu d un cursus universitaire en sciences humaines, je n étais pas destiné à travailler dans le domaine des télécoms.



J ai eu l opportunité de postuler initialement chez Cofidis au poste de tehnicien télécom en 2001. Mon sens de l écoute, ma capacité d adaptation et les différentes formations techniques que j ai suivies au fil des années m ont permis de devenir autonome et expert technique sur de nombreux sujets.



Dans le cadre de ma mission, je participe quotidiennement:



- au maintien en condition opérationnel des applications télécoms du groupe CM-CIC

- aux projets Entreprise en tant d'expert technique et chef de projet télécom.



Mes compétences :

