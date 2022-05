Patrice BRASSENS

Cabinet généraliste depuis 30 ans, je suis assisté de 2 assistantes qui assurent un accueil et une gestion de proximité. Les horaires d'ouverture du cabinet permettent de recevoir les clients en fonction de leurs disponibilités.



Une convention honoraires est établie à l'issue du premier rendez-vous selon les critères légaux et réglementaires, à savoir : la difficulté de l’affaire, le temps consacré au dossier, la spécialisation et la notoriété de l’avocat, les frais qu’il expose.

Les honoraires sont soit calculés soit de façon forfaitaire (pour les dossiers les plus simples) soit en fonction du temps passé (selon coût horaire affiché dans la salle d'attente)..



J'interviens notamment dans les domaines suivants : réparation du préjudice corporel, responsabilité contractuelle, responsabilité pénale, responsabilité médicale et hospitalière, contentieux de la circulation (victimes et auteurs), droit de l'assurance, vente et garantie des vices cachés, baux d'habitation, construction, droit de la famille (divorce, séparation et liquidation de communauté).



Je représente et assiste les particuliers et sociétés sur toute la France, mais principalement devant les tribunaux du ressort de la Cour d'appel de Reims.



J’interviens également très régulièrement aux côtés de mes clients aux opérations d'expertises (médicales, construction, réparation automobile, etc…).



Ancien bâtonnier (2000-2001), ancien président de CARPA (Caisse de Règlement Pécuniaire des Avocats), membre du Conseil de l'Ordre depuis plus de 20 ans, je m'intéresse à la formation des avocats et préside depuis mai 2011 la délégation Champagne-Ardenne de l'ERAGE (Ecole Régionale de Formation des Avocats du Grand-Est) en charge de la formation continue des avocats sur le ressort de la Cour d'appel de Reims (450 avocats)



J'interviens comme formateur en Déontologie pour l'ERAGE.



Formé à la médiation (Institut ARMEDIS).







Mes compétences :

Droit des contrats

Droit pénal

Droit