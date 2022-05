Patrice BRIAND

CHARGE RÉALISATION GRANDS PROJETS SÛRETÉ (vidéo IP et analogique, contrôle d’accès, réseaux informatiques)

> Réalisation des maquettes et présentation technique au client avant-vente

> Etude des réseaux informatiques et analyse des cahiers des charges sûreté avant et après-vente

> Rédaction des analyses fonctionnelles et création des plans

> Réalisation technique et suivi de chantier des projets sûreté

> Réalisation et programmation des réseaux informatique IP

> Formation technique et client sur le matériel sûreté et des réseaux informatiques

> Support technique pour la vidéo IP.



ANGLAIS › NOTIONS TECHNIQUES

INFORMATIQUE › RESEAU IP :

- Formation niveau 2 Cisco : programmation des Switchs de niveaux 2 et 3, des routeurs et des ASA.

- Programmation des Switchs de niveaux 2 et 3 Enterasys et Norton.

- Notion Juniper etc…