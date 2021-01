Philippe VILLION

Travaillant dans le secteur de la vidéo depuis 30 ans, je me suis spécialisé dans les systèmes de sûreté électronique dans le domaine de la vidéoprotection vidéo sur Ip et solutions d'affichage. Depuis 10 ans , j'ai pu analyser les besoins clients afin d'apporter des solutions techniques adaptées au cas par cas. Aujourd'hui, je souhaiterais vous apporter mon expérience sur l'expertise technique et la réalisation dans le cadre de nouveaux projets.



Mes compétences :

Certification omnicast

Certification Microsoft

Configuration switches niveau III

Certification Mirasys