Régis LÉVÊQUE

Titulaire du diplôme de Consultant Expert (RNCP niveau 7 (bac +5) ), je me suis engagé vers le développement de compétences techniques et humaines afin de garantir la meilleure évolution professionnelle possible. Ma toute dernière expérience en tant que consultant en développement chez GFI, m'a offert l'opportunité de me former au métier de DevOps.



LIngénieur DevOps est orienté sur des missions de développement et dexploitation. Sa double compétence lui permet de connaitre la parfaite adéquation de l'infrastructure et du développement en cours afin d'optimiser et de pérenniser les structures mises en place. . Par rapport à un métier classique de développeur ou dadministrateur système, le DevOps a donc une obligation de qualité pour toutes les étapes du projet.