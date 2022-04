Richard BULL

Avec plus de 30 ans d’expérience dans un environnement international, en tant que directeur général et directeur financier dans différents secteurs industriels et de distribution, notamment dans le secteur informatique, j'ai développé avec succès une parfaite maîtrise du circuit de l’information financière ainsi que de la gestion d'une activité dans un contexte de forte croissance et évolution.



Pendant ma carrière, j’ai développé mes compétences et expériences à travers des différentes situations telles que :



- La gestion d’une forte croissance de l’activité.

- Développement de la stratégie d’une marque via des actions fortes en marketing et commerciales.

- L’implémentation et développement des systèmes d’information.

- La participation dans des acquisitions et cessions des sociétés.

- La fermeture, restructuration, réorganisation et plans sociaux

- Revue des procédures, contrôle interne.

- L’organisation et stratégie dans des situations de Start up.



Mes qualités de manager d’équipe pluridisciplinaire ainsi que mon expérience multiculturelle européenne, japonaise et américaine, sont autant d’atouts que je peux apporter à vos clients.



Fort de ces expériences extrêmement enrichissantes, je cherche aujourd'hui des missions de management de transition afin de relever de nouveaux challenges économiques et humains.



