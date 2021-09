Chargé d'Affaires GEUTEBRUCK France, je vous accompagnerai sur l'élaboration et la conception de solution de vidéosurveillance à forte valeur ajoutée sur les départements 93, 95 ainsi que tout le Nord de la France. Notre équipe commerciale couvre l'ensemble de la France ainsi que les DOM-TOM.



La société GEUTEBRUCK (Allemagne) fabrique et conçoit des solutions d'enregistrements, d'exploitations et d'analyses d'images de haute technicité.

Notre large gamme de caméra (que nous fabriquons) nous permet de répondre à vos besoins dans la majorité des cas. Dans le cas contraire, l'ouverture de nos systèmes permet d'interagir avec la majorité des marques connues sur le marché (PELCO, AXIS, MOBOTIX, JVC, SONY, BOSCH, ARECONT, IQ...)



Notre showroom est à votre disposition pour vos formations, présentations et autre événements commerciaux en partenariat avec la société GEUTEBRUCK.



N'hésitez pas à nous contacter, nous répondrons à vos besoins, et plus.



Dans l'attente de vous rencontrer,



Eric PAULOS

Chargé d'Affaires 93, 95 et Nord de la France.

GEUTEBRUCK France

06 07 66 05 67

eric.paulos@geutebruck.fr



Mes compétences :

Gestion de projet