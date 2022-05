Patrice BROCHIER

Actuellement je dirige BS Outdoor, qui met au point et commercialise des tentes sur voiture révolutionnaires, sous la marque NaïtUp. Notre modèle phare est la tente Hussarde..



Auparavant j'ai travaillé à l'étranger (Afrique anglophone) pour un groupe hollandais dans l'agro-industrie



Comme formation, la dernière fut l'Executive MBA de Sup de Co Montpellier



Cette année notre fabrication devient 100% française, et d'une qualité supérieure. Nos tentes arrivent sur le marché européen et canadien!





