Patrice BRUNET

Bonjour,



Je suis un conseiller autonome en sécurité financière comptant plusieurs années d'expérience. Je suis en mesure de vous offrir une gamme complète de produits financier à travers de plus de vingt compagnies d’assurance réputées. Par le fait même, je vous ferai profiter d’un coût d’assurance des plus compétitifs sur le marché ainsi que des produits d’investissement correspondants le mieux à vos objectifs financiers.



J’ai comme mission de vous offrir un service professionnel, honnête et respectueux de vos besoins tout en m’assurant de votre compréhension des produits financiers offerts donc voici la liste:



Assurances de personnes:

(*Soumissions en ligne au WWW.PATRICEBRUNET.COM)



• Assurances hypothécaires*

• Assurances Vie*

• Invalidité Accident-Maladie

• Maladies Graves

• Soins de longue durée

• Rentes

• Voyage



Investissements:



• Prêts hypothécaires

• REER-CELI-CRI

• REEE

• FERR-FRV

• Fonds distincts

• Prêts à l’investissement

• Solutions bancaires



Laissez-moi vous aider à trouver le produit financier sur mesure pour vous. Appelez-moi au 514-465-7244 pour une soumission ou pour prendre rendez-vous.



Au plaisir de vous servir!



Mes compétences :

Assurance

Assurance Vie

Assurances

Rap

Voyage