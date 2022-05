Patrice BRUNET

DEKRA : Responsable de l'activité TÉLÉCOM IDF et Ouest



Coordonnateur SPS N1 C+R Telecom DEKRA , spécialiste des opérations en téléphonie.

Responsable d'une équipe de 15 CSPS et Preventeurs .



De Formation électrique en bâtiment , je participe depuis 20 ans au déploiement de réseau Télécom en tant que chef de projet.

J’ai participé aux déploiements des opérateurs historiques Orange , SFR et Bouygues Telecom , des opérateurs privés/publics . Acropol : Police National , Antares : Pompiers ,GSMR : RFF SNCF .

J’ai eu la chance de travailler pour tous types d’entreprises de la PME aux grands groupes type Snecma, Alcatel-Lucent, EADS, VINCI et Alsthom et dans différents pays Algérie,Égypte,Roumanie,Slovaquie,Qatar,Belgique et MAROC.



Ma diversité d’expérience m’a permis de travailler sur des projets particuliers ,mon préféré; la réalisation de site télécom à énergies renouvelables au Qatar, seul projet qui m'a obligé à mettre toutes mes compétences Électricité, Telecom et Construction à profit



D’homme de terrain à chef de service , de commercial à la gestion d’entreprise , j’ai acquis une expérience variée et adaptable à tout projet.

Curieux, j'ai pratiqué la formation continue pendant toute ma carrière afin d'évoluer en permanence dans un monde en perpétuel mouvement.







SPS niveau 1- C+R - attestation de compétence de Décembre 2012 -





Pompier Volontaire :10ans



Région : Aquitaine ou export



Expérience: Télécommunication 15 ans

Énergies renouvelables 2 ans

Électricité 15 ans



Cadre depuis 17 ans - VAE niveau BTS



Mes compétences :

Adaptation facile

Commercial

Chef de projet

Export

Energie

Anglais

Prévention des risques

Énergies renouvelables

solaire

telecom