Patrice CALMO

Cadre de l'action sociale depuis 26 ans, je suis actuellement directeur général de l'association le Gai Logis située à Albertville en Savoie. Cette association à vocation sociale participe à travers les 3 maisons d'enfants à caractère social qu'elle gère,au dispositif de protection de l'enfance des départements de la Savoie et de la Haute-Savoie.Cette association salarie 140 professionnels et gère un budget total de 6 500 000 euros.



Pour ce qui concerne mon cursus de formation:



-Diplôme d'état d'éducateur spécialisé(Grenoble)



-Maîtrise des sciences de l'éducation(université des

sciences sociales de Grenoble)

-Diplôme de 3éme cycle:Politique de développement des activités et des

entreprises d'économie sociale(université Pierre Mendés France,Grenoble)



-Master 2:Politiques Publiques et Changement Social (Institut d'études politiques de Grenoble)



-Evaluateur Externe Expert Certifié AFNOR EVT 0901107





Pour ce qui concerne mes activités annexes.



-Formateur et consultant en travail social