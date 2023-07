Jean-Luc DÉPOLLIER

Agent Général d'Assurance Exclusif AXA Prévoyance et Patrimoine



Mon métier consiste à vous permettre de piloter en toute connaissance votre protection financière :

* Faire face quelque soit les situations auxquelles vous pouvez être confronté

* Préparer sereinement vos projets et votre retraite

* Protéger les personnes qui vous sont chères et préparer leur avenir

* Si vous êtes chef d'entreprise ou professionnel libéral, vous protéger et garantir votre entreprise.



Indépendant, je suis mandataire exclusif pour le premier groupe mondial d'assurance, je vous apporte donc des garanties sur mesures, dans une relation durable, de proximité et en toute confiance.



Mes compétences :

Loisirs

Comité d'Entreprise

BAFA

Gestion de projet