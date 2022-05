Patrice CAMP

CAMP-ELEC est située à Noisy-Le-Grand (93160) et nous intervenons sur la région parisienne.



Nous sommes spécialisés dans le dépannage & l’installation du domaine électrique avec une GARANTIE DECENALE.



L’installation électrique est le cœur de votre logement. Sa qualité et ses performances vous donneront la lumière, le froid, le chaud, le son, l’image, l’information, la communication, l’échange d’informations ou de documents, les loisirs.



Nous vous proposons 5 domaines pour arriver à ce but et de correspondre au plus près à vos attentes et besoins. Ils sont :

- le conseil

- l’étude

- la réalisation

- l’assistance

- la maintenance-dépannage.



Une installation électrique :

sure et efficace est une installation aux normes.

- nouvelle et grosse rénovation: application de la norme C15-100

- légère rénovation : application de la mise en sécurité.



CAMP-ELEC étudiera une installation répondant à vos besoins et à votre sécurité.



L'automatisme :

du bâtiment a pour but de vous simplifier le quotidien, de réaliser des économies d’énergie et d’avoir un logement sécurisé.

L’automatisme peut aller jusqu’à prendre en charge toutes les fonctionnalités électriques de votre maison (éclairage, volets roulants motorisés, chauffage, …) pour les faire interagir en fonction de vos besoins et de vos envies. Plus confortable, plus sûr et plus communiquant, votre habitat devient aussi plus écologique… pour un bien-être durable.



Le multimédia :

est devenu le nerf de nos foyers et nos locaux. Avec la norme C15-100 et les nombreux progrès techniques de ces dernières années, ils ont permis aux logements d’avoir de grandes possibilités de multimédias interactifs

Pour la réalisation, il faut prendre en compte :

- l’installation électrique

- l’installation VDI

- les équipements audiovisuels

- les équipements informatiques

- les automatismes du bâtiment

Mais aussi de leurs compatibilités.