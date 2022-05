Patrice CAMPAN

COMMUNICATION & MEMOIRE

SCENARISTE, REALISATEUR et MONTEUR VIDEO (adobe) et CONSEIL EN COMMUNICATION depuis plus de 25 ans en Provence (pays d'Aix, Marseille, Bouches du Rhône).

Vous avez un projet vidéo ou multimédia, j'ai l'expérience et l'écoute pour le réaliser avec vous.

Par exemple : Aujourd'hui tout le monde filme... vie quotidienne, activités, événements, etc. Mais toute cette matière est rarement utilisée… PROPOSITION DE TRAITEMENT MONTAGE ET POST-PRODUCTION POUR FAIRE DE VOS VIDEOS DE VERITABLES OUTILS DE COMMUNICATION ET DE MEMOIRE POUR LE COURT, LE MOYEN ET LE LONG TERME



Mes compétences :

Rédaction

Conseil

Photographie

Conception

Video

Freelance

Médias

Script Doctoring

motion design