Patrice CAMPAIN

Entrée dans la vie active comme animateur en école maternelle en 1981, recevoir, écouter, apprendre et s'occuper d'enfants de 3 à 6 ans, Mairie d'Orly (94), très agréable expérience.

En Mai 1982, rejoint le groupe Société Générale, ayant évoluer et exercer différents métiers de chargé d'accueil, agent administratif, conseiller de clientele bonne gamme à directeur d'agence. Dernier poste, directeur donc manageur d'une agence composée de 10 personnes en Seine et Marne.

Depuis 2011, responsable de secteur à la BFM par le biais du partenariat entre SG/ BFM, faire le lien et promouvoir l'offre destinée aux adhérents des mutuelles de la fonction publique , sociétaires de la BFM, et tous les agents du secteur public en diffusant les 2 signatures de la BFM , profession banquier, vocation solidarité.



Mes compétences :

Ecoute

Esprit d'équipe

Fiabilité

Manageur

Recherche