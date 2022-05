Patrice CAOUISSIN

Fort d'une expérience professionnelle de plus de 12 ans dans la relation client et l'écoute de leur besoin.



Web designer junior, je suis sensible aux notions d'ergonomie digitale et aux outils d'amélioration de référencement.



Je saurais créer vos sites, vos affiches plaquettes flyers, mais également vous accompagner par mes conseils sur l'amélioration de votre positionnement et la communication sur les réseaux sociaux.



Mes compétences :

HTML 5

Adobe Photoshop

Wordpress

Adobe After Effects

Adobe Illustrator

Adobe InDesign

PHP

CMS open source

CSS 3

Figma

Ergonomie

User interface design

JQuery