Patrice CAPDET

Curieux de nature et voulant progresser, je débute dans le métier en tant que monteur de réseaux pour apprendre celui-ci et à force de travail et d'opportunitée j'obtiens une place de chef d'équipe, grace notamment à la tempette de 1999 qui a détruit notre belle forêt, et surtout nos réseaux.

Par la suite ne pouvant continuer mon évoluton dans cette entreprise, je m'engage donc Chez STE qui, elle me propose rapidement un poste de Chef de chantiers. Entreprise qui elle même integre le groupe EXEDRA par le biais de Chantiers d'Aquitaine.

C'est au bout de six années que l'on me propose de suivre un chantier de réhabilitation de réseaux ERDF sur la ville de Toulouse pour le compte de Chantiers d'Aquitaine et de développer les réseaux secs dans la région en cherchant et répondant aux appels d'offre.

Apres une approche difficile dans le Midi-pyrénées, les clients commencent à faire confiance à Chantiers d'Aquuitaine.



Mes compétences :

Réalisation de devis

Realisation d'études et de suivis de chantiers

Gestion de personnel

Gestion de matériel