Patrice CARPENTIER

De formation comptable, (16 ans comptable d'entreprise), j'ai souhaité changer de voie pour me consacrer à la vente.



J’ai acquis, depuis ce changement, (12 ans) toutes les qualités indispensables pour ce métier (accueil, recherche du besoin du client, conseils et informations sur les produits, commande et réception de marchandise, étiquetage, mise en rayon, etc…). Animation du magasin. Gestion d'une équipe. Recherche et négociations avec les fournisseurs.



Me joindre : 06.95.02.07.22



Mes compétences :

Magasin

Responsable de magasin

Vendeur