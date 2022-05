Patrice CARPENTIER

Mon investissement m’a permis d'occuper des postes à responsabilités croissantes dans différents domaines d'intervention.

Ces postes m’ont permis de développer des compétences techniques, organisationnelles, relationnelles et de gestion des ressources humaines.

Je supervise l'efficience des activités de mes collaborateurs, développe des relations basées sur la confiance avec mes collègues et clients, ce qui est important pour moi

Je m’adapte facilement et j’ai beaucoup appris de ces expériences, acquis du leadership et pris du plaisir à exercer ces responsabilités.

Je suis prêt à exercer un poste de direction car j’ai besoin d'avoir un champ de responsabilités encore accru en termes de réflexion, choix politiques et stratégiques, de marges et pouvoir décisionnel. Je suis en capacité d'identifier les enjeux internes et externes de l'entreprise et je veux participer en ce sens aux réussites de l'entreprise, en développer l'efficience de ses champs d'actions....

Je serais disponible en septembre 2017



Mes compétences :

Réglementation ICPE

Audit interne

Sécurité au travail

Transport

Gaz de pétrole

Ressources humaines

Management

Sécurité automobile

Conseiller à la sécurité TMD classe 2

gestion d'un centre de profit