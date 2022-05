Patrice CARTEAU

Les missions variées auxquelles j’ai participées durant mon parcours professionnel et personnel m’ont permises de confirmer mon intérêt et mon expérience dans le domaine relationnel, d'acquérir une aisance devenue naturelle, tant avec les différents interlocuteurs de mon entreprise qu'avec les clients.

J'ai acquis aux cours de ces dernières années de l'autonomie, je suis d'un naturel décideur et organisateur, que ce soit dans ma vie professionnelle et personnelle.

Je suis sûr et j’ai la certitude de pouvoir relever le défi, d’ être un manager d’équipe avec une autorité efficace qui concrétise les priorités que donne la direction afin de pouvoir entrainer, animer, conduire, s’occuper et diriger en veillant aux bonnes conditions de son équipe.

Mes qualités relationnelles, ma rigueur et mon expérience sont des atouts majeurs que je souhaite mettre à profit dans un poste éventuel sur Caen qui serait susceptible d’être vacant.

Ce nouveau challenge serait pour moi l’opportunité d’intégrer une nouvelle entreprise et être en adéquation avec mes perspectives.