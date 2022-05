Patrice CASTAGNA

Ma vive curiosité pour les domaines techniques de l'industrie s'accompagne d'un intérêt certain pour la dimension humaine des missions.



Fort d'un tempérament pugnace et déterminé, je sais également faire preuve de leadership et de diplomatie au sein d'une équipe pour en améliorer l'efficacité afin d'atteindre les objectifs à court et à moyen terme.



Aussi les métiers techniques exigeant de réelles qualités relationnelles me conviennent-ils tout particulièrement (expertise, conseil, assistance technique, audit)



Mes compétences :

Corrosion

Soudage

Ingénierie

Métallurgie

Nucléaire

Pipeline Flexible

Pétrole

API, RCC-M, ASME, NACE, DNV