Romain CASTAGNÉ

Compétences clefs :

- Sûreté - Sécurité

- Assainissement - Démantèlement - Déclassement

- Gestion des déchets nucléaires

- Anglais courant et technique



Travaux réalisés :

- Études de sûreté : dossiers de sûreté ou "article 26" pour la conception ou la modification de bâtiments nucléaires, opérations de reprise de déchets anciens

- Sûreté d'exploitation : gestion des zonages déchets et radioprotection, compte rendu d'événements significatifs, suivi d'inspections et réponses à l'ASN, audits internes, mise à jour du référentiel

- Études de démantèlement : demande de décret de MAD-DEM, plan de démantèlement, bilan d'assainissement préalable, diagnostic de pollution de sols, retour d'expérience du processus de déclassement



Personnalité :

- Autonomie

- Adaptabilité

- Aisance relationnelle et rédactionnelle



Mes compétences :

Sécurité

Gestion des déchets

Démantèlement

Sûreté