Volontaire , rigoureux et exigeant Je suis un homme de challenge et aime relever les défis .J'aime être entouré de personnes sérieuses et qui avancent dans le même sens . Le management est un art que je maitrise. Plus de 20 ans d'Expériences dans le bâtiment comme commercial et depuis 3 ans comme directeur commercial chez un distributeur en sanitaire/ chauffage sur la Bretagne.