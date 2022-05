Pour travailler ensemble et vivre ensemble par la coopération.



www.patrice-catalano.com



J’ai longtemps procédé dans mes différentes directions d ‘établissements à un management que je voulais participatif, or, je minimisais et j'apaisais les situations de conflit.



Je me suis aperçu que mon attitude étouffait les situations mais que les difficultés relationnelles préexistaient et se développaient en violences dissimulées.

Je me suis longuement formé sur ces aspects et j’ai accueilli ma propre responsabilité dans mes comportements.



L'efficacité d'une organisation, plus que jamais, demeure intimement liée à la qualité des relations qui existe entre les personnes qui vivent et travaillent ensemble.



Depuis 2007, je propose une approche singulière basée sur ma longue pratique et de mon intervention en Thérapie Sociale.



Mes compétences :

Facilitateur de coopération, formateur, médiateur