Patrice CHABANEL

J'ai créer cette entreprise en février 2011 et je me suis spécialisé dans le transport de personnes pour ce qui est de l'aide aux courses, consultations médicales, tourisme?gare,aeroport, mais je suis en attente de formation en MARS 2017 et aussi du gardiennage de maison meme avec des animaux de compagnie.

POUR LE TRANSPORT JE SUIS A VOTRE SERVICE A PARTIR DE AVRIL 2017.



Mes compétences :

ancien ambulancier

specialisé dans le transport de personnes